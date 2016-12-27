南韓發紅色通緝令 崔順實女兒在德聘律師拒返國

2016-12-27 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「閨密門」涉案人士崔順實之女鄭尤拉（Chung Yoo-ra，譯音），遭獨立檢察小組頒布「紅色通緝令」，對遠在德國的她進行國際通緝，據悉，鄭女已在當地聘請律師，擬定對策，避免遭強制遣返南韓。

據《韓聯社》報導，南韓獨立檢察小組發言人李圭哲今（27）日表示，已透過國際刑警組織，對崔順實之女鄭尤拉發出紅色通緝令，並請外交部勒令鄭女於期限內繳還護照。

獨立檢查小組在20日以鄭尤拉涉嫌走後門、妨礙梨花女子大學招生工作為由，提請法院簽發拘留證獲准，並請求德國檢察機構與之合作，提供司法幫助，協助遣返鄭尤拉。

據《新頭殼》報導，若是鄭尤拉在德提起訴訟，恐能持續滯留德國達1年以上，而因閨密門成立的獨立檢察組，偵查時效僅100天，因此當務之急是盡速將其強制遣返回國接受調查。