| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

種族歧視偏見 非裔男地鐵上慘遭女子持刀攻擊

2016-12-27  20:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名非裔男子，在地鐵上遭人持刀襲擊，原因疑似是一名女子，對於非裔有強烈的種族歧視，兩人發生口角後，女子便持刀攻擊男子的左手臂及左臉，目前該名女子已遭警方逮捕。

綜合外媒報導，日前紐約一名44歲非裔男子，晚間搭乘地鐵4號線回家時，遇到2名女子，其中一位坐在他身旁，於是男子便詢問站在一旁的30歲女子帕茲米諾（Stephanie Pazmino），「你想要跟你朋友坐一起嗎？」。

不料帕茲米諾不但不領情，還回覆男子，「我不想要坐在你的位置」，接著又轉向她的表姊妹說，「我不想坐在黑人旁邊」，兩人因此發生了口角，事後男子便起身改坐到了兩位女子的對面。

但當地鐵到了125街時，帕茲米諾突然憤怒的衝向男子，並持刀多次割傷他左臉及左手臂，且不斷的尖叫，事後警方到場逮捕了帕茲米諾，並將男子送醫救治。警方表示，女子疑似有強烈的種族歧視，將面臨危害他人安全及非法持有武器等罪名。

廣告
  • 紐約一名非裔男子，在地鐵上遭一名有種族歧視的女子，持刀襲擊。 （擷取自amnewyork）

    紐約一名非裔男子，在地鐵上遭一名有種族歧視的女子，持刀襲擊。 （擷取自amnewyork）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 刀子 口角 哈林區 地鐵 女人 種族歧視 紐約 美國 西班牙語 非裔 黑人
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：種族歧視偏見 非裔男地鐵上慘遭女子持刀攻擊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.