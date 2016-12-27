種族歧視偏見 非裔男地鐵上慘遭女子持刀攻擊

2016-12-27 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名非裔男子，在地鐵上遭人持刀襲擊，原因疑似是一名女子，對於非裔有強烈的種族歧視，兩人發生口角後，女子便持刀攻擊男子的左手臂及左臉，目前該名女子已遭警方逮捕。

綜合外媒報導，日前紐約一名44歲非裔男子，晚間搭乘地鐵4號線回家時，遇到2名女子，其中一位坐在他身旁，於是男子便詢問站在一旁的30歲女子帕茲米諾（Stephanie Pazmino），「你想要跟你朋友坐一起嗎？」。

不料帕茲米諾不但不領情，還回覆男子，「我不想要坐在你的位置」，接著又轉向她的表姊妹說，「我不想坐在黑人旁邊」，兩人因此發生了口角，事後男子便起身改坐到了兩位女子的對面。

但當地鐵到了125街時，帕茲米諾突然憤怒的衝向男子，並持刀多次割傷他左臉及左手臂，且不斷的尖叫，事後警方到場逮捕了帕茲米諾，並將男子送醫救治。警方表示，女子疑似有強烈的種族歧視，將面臨危害他人安全及非法持有武器等罪名。