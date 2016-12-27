馬桶後有洞！美監獄6囚犯耶誕節越獄

2016-12-27 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一處監獄有6名囚犯在耶誕節時拔下監獄馬桶，從馬桶後方的洞口成功越獄；目前警方已逮回5人，仍有1人逃亡中。

綜合媒體報導，6名嫌犯在聖誕節當天凌晨1點半左右，從科克郡附屬監獄（Cocke County Jail Annex）逃出。警方表示，由於廁所馬桶的螺栓因為嚴重鏽蝕鬆脫，水泥外牆日前也因水管工程施工有缺口，再加上廁所裡沒有監視器管控，才讓囚犯成功脫逃。

案發後科克郡警方展開搜捕，至27日早上已陸續逮捕其中5名逃犯；警方表示，目前仍在逃的是54歲的佛雷澤（David Wayne Frazier），曾犯下重大搶案，是一名危險人物，呼籲民眾向警方提供線索。