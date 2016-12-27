仿效普廷？ 傳習近平布局2022年後續掌大權
2016-12-27 18:54
中國領導人習近平傳希望繼續連任，在2022年之後繼續掌控大權。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平自2012年上台，若連任一屆將在2022年下台，按照慣例，他應該在第一個任期結束的現在，選定下一任的接班人選，但中國共產黨內部有消息指出，習近平將不按照慣例擇定繼任者，也就是說他很有可能想要在2022年之後，繼續掌控中國黨政軍大權。
根據《華爾街日報》報導，一位經常與共產黨高層會面的黨內官員稱，現任中國國家主席、共產黨中央委員會總書記和中共中央軍事委員會主席的習近平，希望在2022年之後繼續連任，並探索一個與俄羅斯總統普廷模式類似的領導結構。另有幾位接近中共領導人及其親屬的人士也表達了相近的看法。不過中國官方對此未做回應。
中國明年秋季召開的5年一度的中共第19次全國代表大會，同時也正式啟動了遴選下一代國家領導團隊的複雜工作流程，新領導團隊名單將公佈，屆時中央政治局常務委員會的7名常委中至多5人將退休。但中共高級官員鄧茂生先前表示，關於政治局常委67歲就必須退休的年齡限制只是民間說法，不足為信。
針對鄧茂生的言論，有人解讀，習近平可能希望其政治盟友、已經68歲的中紀委書記王岐山留任，甚至可能由王岐山出任國務院總理。黨內甚至有傳言稱，政治局常委會將被減員、降級或乾脆廢除，讓中國轉向類似俄羅斯的總統制。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美女教師跟團遊印度 竟遭導遊、飯店員工5人輪姦
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 天氣變冷！北極熊賴床 懶洋洋打呵欠
- 她生日趴險被百萬人擠爆 只因父母做了......
- 安倍晉三 啟程前往珍珠港
網友回應
熱門新聞
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 雞蛋一次性包材稽查半數不合格 雙北最嚴重
- 遵醫囑用類固醇 不怕月亮臉
- 元宵遶境防鬧事 陣頭違者將禁3年
- 小啟：
- 魔幻拉美》誰出賣了切．格瓦拉？（下）
- 金門家廟宗祠 完成普查
- NBA》敵不過血栓 波許告別職涯剩44天
- 女星被稱「女版陳為民」爆哭 曹西平霸氣安慰她
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 2017年元旦 柯P要去總統府升旗
- 1周內兩度送醫！ 過勞負評雙高壓擊垮金裕貞
- NBA》哈登32分領軍 火箭用15顆三分彈轟倒太陽
- 囂張！警察面前違規停車 2把90手槍曝露
- 為歡樂宜蘭年、綠博暖身 冬山鄉元旦升旗暨健走活動
- 商研院、台中簽MOU 目標110年商業銷售額增5％
- 網傳火龍果可解重金屬毒? 醫師這麼說…
- MLB》最棒的耶誕禮物 洛磯簽下超級工具人
- 台灣家族企業 近6成仍選擇「子承父業」
- 戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王
- 淡水驚傳色狼 開窗偷拍女子入浴
- 末輪7連勝 林珈芝「吊車尾女王」
- 刪減32.09億 明年歲出預算1563億
- 內政部擬解散婦聯會 時代力量：財產處置需配套
- 越南新住民第二代 錄取台大醫檢暨生技系
- 弱雞車手炫耀聖誕紅包 竄逃數百公尺軟趴趴
- 抗天災 釋迦收入保險明年試辦 農民負擔保費近半
- 雪山西稜登山步道 1/4開放
- 放開我的孝全！ 單身張孝全戴上眼睛找公主
- SBL》找回昔日身手 林宜輝獲單周最佳球員
- 《健康充電站》藥品防制講座
- 代課教師暑假上班 縣府：應支日薪
- 中女追五月天遭騙 男警的明星臉卻讓她開心了...
- 【洛杉磯傳真】 王丹／那個絕世小島（三）
- 愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景
- 賴琳恩C奶大解放 深V開到腰
- NBA》魏少轟40分準大三元 再奪單週最佳球員
- 男星片廠耍大牌 成龍怒送5個字
- 竹市》聚會共同記憶 老店「大茶壺」燒毀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：仿效普廷？ 傳習近平布局2022年後續掌大權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分