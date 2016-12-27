仿效普廷？ 傳習近平布局2022年後續掌大權

中國領導人習近平傳希望繼續連任，在2022年之後繼續掌控大權。（歐新社）

2016-12-27 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平自2012年上台，若連任一屆將在2022年下台，按照慣例，他應該在第一個任期結束的現在，選定下一任的接班人選，但中國共產黨內部有消息指出，習近平將不按照慣例擇定繼任者，也就是說他很有可能想要在2022年之後，繼續掌控中國黨政軍大權。

根據《華爾街日報》報導，一位經常與共產黨高層會面的黨內官員稱，現任中國國家主席、共產黨中央委員會總書記和中共中央軍事委員會主席的習近平，希望在2022年之後繼續連任，並探索一個與俄羅斯總統普廷模式類似的領導結構。另有幾位接近中共領導人及其親屬的人士也表達了相近的看法。不過中國官方對此未做回應。

中國明年秋季召開的5年一度的中共第19次全國代表大會，同時也正式啟動了遴選下一代國家領導團隊的複雜工作流程，新領導團隊名單將公佈，屆時中央政治局常務委員會的7名常委中至多5人將退休。但中共高級官員鄧茂生先前表示，關於政治局常委67歲就必須退休的年齡限制只是民間說法，不足為信。

針對鄧茂生的言論，有人解讀，習近平可能希望其政治盟友、已經68歲的中紀委書記王岐山留任，甚至可能由王岐山出任國務院總理。黨內甚至有傳言稱，政治局常委會將被減員、降級或乾脆廢除，讓中國轉向類似俄羅斯的總統制。