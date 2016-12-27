柬埔寨騎機車 未來無照上路OK

柬埔寨26日通過一項爭議修正法案，未來在該國騎125cc以下的機車將免駕照。（美聯社）

2016-12-27 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨26日通過一項爭議修正法案，未來在該國騎125cc以下的機車將免駕照，交通運輸部長Sun Chanthol強調，免除駕照不會導致更多的交通事故發生。

《金邊郵報》報導，該國原來的交通法案在今年1月簽署通過後，首相洪森（Hun Sen）隨即呼籲立即修正，要求125cc型號以下的機車，免駕照上路。26日國會，100名議員中93人支持通過修正案，確定免照政策將上路，也將合法駕駛年齡從16歲降低至15歲。

Sun Chanthol表示，無照政策不會導致更多交通事故發生，「這與駕照無關，跟法律的認識與理解有關」，他承諾將透過電視廣告、公眾教育等進行宣導，以減少事故發生。

道路安全研究所創辦人Ear Chariya則指出，這項法律變化非常危險，他指出，柬埔寨已註冊的車輛中，有80%是125cc以下的機車。

Ear Chariya表示，機車駕照非常重要，大部分交通事故都與機車有關，並質疑電視廣告宣導是否有效，他說，駕照是確保人們獲得交通規則相關知識最有效的方法。