女自殺炸彈客引爆失敗 被憤怒民眾活活打死
2016-12-27 17:36
〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞東北部一市集26日發生自殺炸彈客攻擊事件，所幸並未造成嚴重傷亡，但其中有一名女炸彈客引爆失敗後，被憤怒的民眾活活打死。
綜合外媒報導，奈國邁杜古里（Maiduguri）一牛市在26日上午，遭一名女自殺炸彈客攻擊，但除該名炸彈客死亡，並沒有造成其他民眾傷亡。
不久之後又有一名女自殺炸彈客企圖在市集引爆炸彈，所幸並未成功，警方表示，該名女炸彈客被附近憤怒的民眾，施以私刑活活打死，炸彈則被安全部隊引爆。
目前沒有組織出面對此負責，但當局認為是伊斯蘭激進組織博科勝地；該團體在7年叛亂期間，已殺害1萬5000人、導致200多萬人流離失所。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- （影音）SF9年初撲台挺《紅白》！主唱撞臉吳克群期待相見歡
- 郭靜開「哺乳室」直播 緋聞男友小杰現身出力
- 炎亞綸慶婚平修法過頭關 啾咪打臉反同鄉民
- 12/27 各報重點新聞一覽
- 土地活化 108年半數公墓禁葬
- 內政部擬解散婦聯會 時代力量：財產處置需配套
- 耶誕夜豪哥喊寂寞…一個人晚餐
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- 電動小客車 增設140萬元免稅上限
- 囂張！警察面前違規停車 2把90手槍曝露
- 獨家》教部高層人事異動 陳菊愛將任國教副署長
- 迷航10小時 失智婦從大雅騎到苑裡
- 曾傳男男戀緋聞 孔侑與姜東元其實有XX關係！
- iPhone明年大改版 臻鼎受惠
- 苗栗明年有線電視收視費 維持560元
- 威力彩頭獎連14摃
- 白天不開燈就開罰？ 警澄清：宣導階段！沒罰則
- 足球》球員承認沒被犯規 裁判撤回12碼罰球判決 （影音）
- 台灣追黨產困難 學者：沒經歷轉型正義
- 老人玩桌遊 可降失智風險
- 時力與日議員談新政治 黃國昌：我連PTT帳號都沒有
- 遭提告、嗆下台 洪秀柱暫緩黃復興黨代表併選
- 美國安肽生技創辦人洪順五:先挺中小企業打國際盃
- 日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？
- 導演蒐集2.4萬連署 籲政府監督體育單項協會
- 說張榮味是黑道 柯文哲：我是問句
- 臭了一年多！學生校慶戴口罩扛馬桶遊行抗議
- Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞
- 上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」
- 弱視媽帶4稚兒 公廁洗澡、夜市行乞
- NBA》騎士沒詹皇 勝率與七六人恐怖巧合
- 國家講座頒獎 陳建仁期許看見台灣
- 〈紐約性愛檔案〉三角戀變愛情輓歌
- RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩
- 江宏傑帶傷「乒」上國手 福原愛心疼
- 英超》酒駕案須出庭 菲爾米諾恐無緣1月底聯賽大戰
- 「黯到盡處，看見光」 中市再出版政治受難者故事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女自殺炸彈客引爆失敗 被憤怒民眾活活打死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分