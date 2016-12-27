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女自殺炸彈客引爆失敗 被憤怒民眾活活打死

2016-12-27  17:36

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞東北部一市集26日發生自殺炸彈客攻擊事件，所幸並未造成嚴重傷亡，但其中有一名女炸彈客引爆失敗後，被憤怒的民眾活活打死。

綜合外媒報導，奈國邁杜古里（Maiduguri）一牛市在26日上午，遭一名女自殺炸彈客攻擊，但除該名炸彈客死亡，並沒有造成其他民眾傷亡。

不久之後又有一名女自殺炸彈客企圖在市集引爆炸彈，所幸並未成功，警方表示，該名女炸彈客被附近憤怒的民眾，施以私刑活活打死，炸彈則被安全部隊引爆。

目前沒有組織出面對此負責，但當局認為是伊斯蘭激進組織博科勝地；該團體在7年叛亂期間，已殺害1萬5000人、導致200多萬人流離失所。

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  • 一名女炸彈客引爆失敗，最後被憤怒的民眾活活打死。（圖擷取自《每日郵報》）

    一名女炸彈客引爆失敗，最後被憤怒的民眾活活打死。（圖擷取自《每日郵報》）

  • 26日上午一名女自殺炸彈客攻擊奈及利亞東北部一處市集，但除了該名炸彈客死亡，沒有造成其他民眾傷亡。（圖擷取自《每日郵報》）

    26日上午一名女自殺炸彈客攻擊奈及利亞東北部一處市集，但除了該名炸彈客死亡，沒有造成其他民眾傷亡。（圖擷取自《每日郵報》）

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相關關鍵字： 博科聖地 奈及利亞 自殺炸彈客 自殺炸彈攻擊
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