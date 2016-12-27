生離死別 九旬老翁最後一次牽起老伴的手...

這對老夫妻可能是最後一次對看，最後一次牽手了。（擷取自《錢江晚報》）

2016-12-27 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕執子之手，與子偕老，是許多人對愛情的憧憬。

根據中媒《錢江日報》報導，中國寧波一對九旬夫妻長期住在同一間醫院裡，但卻因行動不便無法見面，簡直可稱為「咫尺天涯」。近日，老先生因多重器官衰竭，選擇放棄治療並離院回家，就在出院前，他提出了一個要求，想跟老伴見上一面，再一次牽起她的手。

報導指出，老先生心臟一向不好，這次住院狀況更加惡化，為了不讓他再受折磨，家人簽了放棄治療書，決定帶他回家平靜地離去。就在離院前，老先生突然不肯走了，家人以為他轉念想回去治療了，沒想到他搖了搖頭說「我好久沒見老太婆了，我想見她」。

醫務人員在得知狀況後，了解這次恐怕就是兩人最後一次見面了，於是他們打破慣例，設法完成兩人最終的願望。當天下午三時，醫務人員把老太太的病床一路推到老先生所在的病房，在醫護人員及家屬的照看下，兩張床終於緊緊相鄰。

現場護理師王艷芳說，老夫妻見面的那一瞬間，整間病房的空氣彷彿凝固了，他們互相看進對方的雙眼，老太太牽起丈夫的手並緊緊握住，「我會照顧好自己的，等我好了，我就去找你」，老太太緩緩說道，而站在一旁的王艷芳亦受此感動，拿出手機拍下了這令人動容的畫面。

王艷芳受訪時回憶說，她將這張照片留存在手機裡，時不時拿出來看看。她認為這對老夫妻深刻地影響了她對愛情的認識，「不知道在我人生的終點，會不會出現這樣感人的一幕」。