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美女教師跟團遊印度 竟遭導遊、飯店員工5人輪姦

2016-12-27  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名25歲女老師跟團至印度旅遊，卻在下榻的新德里一間五星級飯店中遭5名男子下藥輪姦，還被拍下迷姦過程，印度警方週一逮捕4名涉案男子，竟分別是導遊及其同事、司機及飯店員工。

這名女老師是在今年4月份跟團至印度，返國後在7月份向旅行社人員提出指控，表示導遊遞給她一瓶有下藥的水，她喝下後在飯店內遭3名旅遊團人員及2名飯店員工輪姦，還被拍下迷姦影片。

女教師並指控印度警方拖延偵辦，直到本月份，她透過朋友管道聯繫非政府組織、驚動了美國大使館，印度警方才有動作，並在本週一逮捕4名男子。

女子蒙面接受新德里電視台採訪時表示，「造訪印度是我畢生的夢想，當時我真的非常興奮。我到現在還是喜歡印度這國家，但強暴問題在那裡真的太嚴重了。」新德里電視台報導，光是在新德里，今年有紀錄的強暴案就有超過1900件。

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  • 美國一名女教師由印度，遭五星級飯店員工、導遊集體性侵。（情境照，非本文當事人）

    美國一名女教師由印度，遭五星級飯店員工、導遊集體性侵。（情境照，非本文當事人）

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