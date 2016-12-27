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中客大鬧北海道機場 中媒：日媒刻意炒作

2016-12-27  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道最近遭遇半世紀以來最強暴雪，導致新千歲國際機場取消數百航班，超過6000名乘客滯留當地。據日本媒體報導，24日有中國遊客因無法忍受繼續等待，竟大鬧機場，向機場工作人員動手，最終遭警方逮捕。今日中國媒體卻報導稱，此事件是媒體渲染炒作，當時的確發生衝突，但不能說是「大鬧」。

根據中國《環球時報》報導稱，日本人對中國遊客的態度一直很複雜，他們一面將中國遊客視作拯救經濟的法寶，一面又對一些中國遊客的行為感到厭惡。《環時》記者致電新千歲機場，機場一名工作人員表示，有乘客發生爭執，但他們了解的訊息也是從日本媒體上得知。

有知情人士告訴《環時》記者，的確有搭乘國航的旅客和大韓航空的人員發生爭執，但問題當場就解決了，後來各自返程，不存在大鬧的情況，「有些媒體喜歡炒作，不排除是有意渲染」。《環時》報導稱，24日國泰航空有4個航班沒有飛，造成500多人滯留在新千歲機場，主要是港澳同胞。

當天，日本《TBS電視台》、《讀賣新聞》、《每日新聞》等媒體都有報導此事件，以中客「大鬧機場」為題大幅報導，為抗議飛機停飛，約百名中國遊客與警方發生衝突，導致騷亂。引起日本網路熱議，不少日本網民紛紛留言稱「真丟人」。

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  • 中客大鬧日本北海道新千歲國際機場，結果被日警逮捕。（圖擷自《爆料公社》）

    中客大鬧日本北海道新千歲國際機場，結果被日警逮捕。（圖擷自《爆料公社》）

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