北京地鐵再爆集體自殺！8詐欺受害人服毒走絕路

北京地鐵再爆集體自殺。（圖擷取自網路）

2016-12-27 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕北京地鐵再度爆發集體喝農藥自殺事件！

根據《大紀元》報導，有5女3男昨（26）日先後在北京天安門西站的電車上喝農藥自殺，據事發時在一旁的乘客描述，他們同時喝下農藥，現場都是刺鼻的農藥味，車站靠站後，工作人員、警察即在現場清場。

據現場人士表示，警察、工作人員當下並沒有叫救護人員，而是把自殺者拖到月台上，10分鐘後地鐵恢復正常通行，此外，警察、工作人員在現場驅趕圍觀者，並禁止拍照、錄影，等到救護車到場後，才將自殺者送醫；目前4人在搶救後已經醒來，另4名仍在搶救中。

報導指出，自殺者的年齡從30歲至60歲，自殺原因為天津現貨交易所金融詐騙受害者，因欠下巨額外債，在北京維權數月、投訴無門，最後決定走上絕路。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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