| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南港高工男學生墜樓 命危送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

內蒙古驚現罕見「日柱」 色彩繽紛點綴夜空

中國內蒙古驚現罕見「日柱」現象，現場畫面宛如電影的特效一般。（圖截自中國網路）

2016-12-27  13:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古驚現罕見「日柱」現象，有外媒報導指出，內蒙古自治區錫林郭勒盟昨晚出現冰晶反射而成的日柱現象，多道色彩繽紛的巨大光柱直衝天際，現場畫面宛如電影的特效一般。

綜合外媒報導，內蒙古錫林郭勒盟昨晚7點半出現「日柱」現象，當時室外氣溫為攝氏零下20度，建築物的燈光照射在地面上的冰晶，且被反射成一道道色彩炫麗的光柱，把城市夜空點綴得如夢如幻，奇特的現象持續至晚間9點半才消失。

「日柱」是一種罕見的自然現象，通常發生在非常寒冷的天氣，冰晶從高層的雲落下時，受溫度、濕度等因素的影響而變成平板狀，這些平板狀的冰晶降到地面，就會把陽光月光或各種光源反射，形成垂直角度的柱狀光線。

平板狀的冰晶會把陽光月光或各種光源反射，形成垂直角度的柱狀光線。（圖截自中國網路）

內蒙古自治區錫林郭勒盟昨晚出現冰晶反射而成的日柱現象，現場畫面宛如電影的特效一般。（圖截自中國網路）

「日柱」現象把城市夜空點綴得如夢如幻。（圖截自中國網路）

「日柱」是一種罕見的自然現象，通常發生在非常寒冷的天氣。（圖截自中國網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 光柱 內蒙古 日柱
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：內蒙古驚現罕見「日柱」 色彩繽紛點綴夜空


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.