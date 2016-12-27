內蒙古驚現罕見「日柱」 色彩繽紛點綴夜空
2016-12-27 13:29
中國內蒙古驚現罕見「日柱」現象，現場畫面宛如電影的特效一般。（圖截自中國網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古驚現罕見「日柱」現象，有外媒報導指出，內蒙古自治區錫林郭勒盟昨晚出現冰晶反射而成的日柱現象，多道色彩繽紛的巨大光柱直衝天際，現場畫面宛如電影的特效一般。
綜合外媒報導，內蒙古錫林郭勒盟昨晚7點半出現「日柱」現象，當時室外氣溫為攝氏零下20度，建築物的燈光照射在地面上的冰晶，且被反射成一道道色彩炫麗的光柱，把城市夜空點綴得如夢如幻，奇特的現象持續至晚間9點半才消失。
「日柱」是一種罕見的自然現象，通常發生在非常寒冷的天氣，冰晶從高層的雲落下時，受溫度、濕度等因素的影響而變成平板狀，這些平板狀的冰晶降到地面，就會把陽光月光或各種光源反射，形成垂直角度的柱狀光線。
平板狀的冰晶會把陽光月光或各種光源反射，形成垂直角度的柱狀光線。（圖截自中國網路）
內蒙古自治區錫林郭勒盟昨晚出現冰晶反射而成的日柱現象，現場畫面宛如電影的特效一般。（圖截自中國網路）
「日柱」現象把城市夜空點綴得如夢如幻。（圖截自中國網路）
「日柱」是一種罕見的自然現象，通常發生在非常寒冷的天氣。（圖截自中國網路）
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