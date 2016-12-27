中國2020火星計劃 網友稱是「強國春藥」
2016-12-27 13:28
中國國務院今日發佈《2016中國的航天》白皮書。（圖擷取自中國網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院今日發布《2016中國的航天》白皮書表示，中國將在未來5年加快太空科技發展，研究重型火箭計畫，計劃到2018年為「一帶一路」國家提供衛星導航系統，2020年發射首顆火星探測器。有網友在中國微博上稱，這根本就是「強國春藥」。
綜合媒體報導，白皮書稱，未來5年中國將加快太空建設，持續提升航太工業基礎能力，繼續實施載人航太、月球探測、北斗衞星導航系統、高解析度對地觀測系統和新一代運載火箭等重大工程。
有網友在微博上表示，「大國重器，過於重器輕民了」「霧霾還是先搞好來吧」、「好，快把我們先進的宇宙真理傳播到火星」、「有種蘇美冷戰的感覺」、「星球大戰拖垮蘇聯」、「內褲都破了外面還要披件羊皮大衣」、「強國春藥」等。
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