母狗受傷困鐵道 伴侶不離不棄惹哭網友...

露西因受傷在鐵道上動彈不得，伴侶熊貓捨身陪伴。（圖片擷取自網路）

2016-12-27 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日在網路上流傳一段影片，一隻母狗在寒天中因為重傷，被困在鐵道上動彈不得，但他的伴侶卻不離不棄陪伴在牠的身旁，令不少網友看了相當感動。

根據外媒報導，名叫「露西」的母狗被困在冰天雪地的烏克蘭鐵道上，且不時就會有火車從牠的頭頂呼嘯而過，但他的伴侶「熊貓」不願離他而去，就這樣陪在她身旁長達兩天之久，並在火車通過時將她的頭壓下。

即使獲救後，牠們仍緊緊依偎不願分開。見義勇為的網友表示，他是從朋友的電話中得知牠們的情況，「我到場時看到露西受傷沒辦法移動，但熊貓一直在旁保護他，此時正好有一台列火車經過。」

他接著說，「當熊貓聽到火車即將到來時，就會壓低身軀陪在露西的身旁，就這樣做了足足兩天，我不知道該怎麼形容，是愛情？友情還是忠誠？我只知道不是所有人類都會這麼做。」網友之後將露西送到獸醫院治療，並順利找到主人讓牠們回家。

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