她生日趴險被百萬人擠爆 只因父母做了......
2016-12-27 11:40
臉書上有超過百萬名網友表示將參加，當天雖「僅」千人到場，仍把派對現場擠的水洩不通。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一名少女露比（Rubi Ibarra García）今天過15歲生日，不過這位壽星看起來並不開心，這是因為她過度熱心的父母，竟將臉書上的派對邀請設為公開，導致超過百萬名網友宣稱將參加，雖然最後「僅」數千人到場，但已讓壽星一家忙的焦頭爛額。
根據英媒《每日郵報》報導，在露比父母拍攝的影片中，他們邀請了每個觀看影片的網友參加這場生日派對。該段影片裡，他們詳列了日期與地點，最後甚至拿請來的知名樂隊作為廣告，要大家踴躍出席。
不過，這對熱心的父母可能小覷了社群媒體的力量，短短幾星期內便有超過100萬名臉書網友回應「將參加本次活動」，雖然最後只有數千人到場，但仍把這個人口僅200人的小村莊擠的水洩不通。
由於湧入的賓客人數超出預期，身為壽星的露比及其父母連忙跳出來安撫民眾，「所有在會場的朋友們先不要感到失望，因為來的人真的很多」，露比說，「希望你們能多發揮耐心包容這一切，這樣一來，我相信大家都能享受這場派對」。
報導指出，露比一家人原本預計招待800人左右，但由於在臉書上宣稱會參加的網友為數極眾，當地政府不得不將派對移至大型田地舉行，甚至還擬定安全措施等細節，聲勢之大獲當地媒體封為「年度盛會」。
據悉，此次生日派對在墨西哥全國造成轟動，有航空公司跟旅行社竟趁機大打廣告，還推出前往派對的折扣機票；也有知名實況主親自到現場開台，全程直播這15歲少女的生日派對。
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