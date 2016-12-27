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航班延誤卻超嗨！ 3女包機「無痛升級」商務艙

三名英國旅客因班機延誤意外「包機」，開心的跑到駕駛艙自拍（圖擷取自每日郵報）

2016-12-27  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕你能想像包機免費升等商務艙的快感嗎？三名英國旅客日前到直布羅陀遊玩，因為回程班機延誤3小時，選擇晚一點再到機場，到機場後發現同機旅客早已全部飛離，最後三人意外「包機」，免費升級商務艙，還爽喝香檳、大啖高級飛機餐。

根據英國《每日郵報》報導，史蒂文斯（Laura Stevens）、杭特（Sarah Hunt）及沃勒（Laurie-Lin Waller）三個好姊妹在本月15日前往直布羅陀度假，預計將在直布羅陀下午5點20分搭機飛往倫敦希斯洛機場，不過在她們得知班機延誤3小時之後，選擇在當地多玩一點，沒想到抵達機場時，發現原本同樣被延誤的同班機旅客，已經提早搭乘另一班機離開，原本要搭乘的班機只剩下她們三個人以及機組人員。

不過這讓三人意外包下一台客機，僅僅以80英鎊（約新台幣3167元）的經濟艙機票價格，免費升級為商務艙，還有無限暢飲的香檳以及高級飛機餐。史蒂文斯笑說：「這讓我感覺自己就像明星，這是最好的耶誕節禮物了，也是一個千載難逢的機會，超級難忘！」

而在飛機抵達倫敦之前，機長提醒她們因為機場周邊有霧，所以可能要等一段時間，三人則笑說，這段時光太美好了，我們希望永遠飛下去，最後三人則和機組人員開心自拍，為這次的奇妙體驗畫下句點。

三人在下機前和機組人員開心自拍。（圖擷取自每日郵報）

整架飛機空蕩蕩。（圖擷取自每日郵報）

三人爽喝香檳。（圖擷取自每日郵報）

機上的高級飛機餐。（圖擷取自每日郵報）

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