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只說「不願幫總統服務」 土國餐廳老闆遭逮捕

土耳其總統艾多根。（路透）

2016-12-27  10:48

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其軍方在今年7月中發動政變，雖然是失敗收場，但也造成國內情勢動盪不安。土耳其一家咖啡廳老闆，只因為說出「不願幫總統服務」而遭到拘留，目前正在等候審判。

根據《BBC》報導，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在政變後大動作肅清國內反動人士，無論是政府部門、軍方、學術界、新聞界和宗教團體皆受到影響。

一家反對艾多根的餐廳老闆布蘭，在24日上班途中，看到警方將道路封鎖，要為艾多根的演說進行安全維護，而布蘭在當時對警察表示「我不會為艾多根服務」。

布蘭因為這句話遭到警方逮捕，伊斯坦堡刑事法院的法官判定將他拘押，並等候審判。根據土耳其法律，侮辱總統可判4年刑期。

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