「校長為學生扮納粹辭職」 變裝事件登BBC首頁

BBC針對納粹事件做報導。（圖擷取自BBC）

2016-12-27 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復中學學生在創意變裝活動中扮演納粹軍隊，不只在國內引發軒然大波，該校校長程曉銘為此辭職負責，這則消息也受到外媒關注，英國廣播公司（BBC）針對此事做了報導，且登在新聞網站的首頁中。

報導指出，光復中學學生在遊行時模仿納粹，除拿著納粹標語，並有一輛紙箱製的坦克，一名學生還做出納粹敬禮手勢。以色列駐台代表對此活動感到遺憾、譴責，台灣總統府也為此道歉。

報導稱，此事曝光後，校長程曉銘宣布辭職，並說明教育工作者應該教導學生正確價值觀，也該帶領學生從錯誤中學習，強調學校將會舉版一系列教學活動，包括播放《辛德勒的名單》、《美麗人生》等與猶太大屠殺有關的電影，並邀請以色列代表處人員前來向學生講話。