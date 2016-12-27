北京掃黃揪出CEO愛店 商界大老傳被捕
2016-12-27 12:16
保利俱樂部招聘「模特兒」職位，要求應徵者為16歲至28歲的女性。（圖擷取自中國網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國在耶誕節前夕大規模掃蕩色情活動，23日北京3家高檔娛樂場遭查封，拘捕數百名涉案嫌疑犯。有傳言不少企業界大老涉案被抓，讓許多業界人士為保公司股價，紛紛在網路上發耶誕祝福「報平安」。
綜合媒體報導，25日北京警方表示，23日深夜突擊掃蕩多家涉嫌非法賣淫嫖妓的娛樂場所，包括東城區的保利俱樂部、海淀區的藍黛俱樂部及麗海名俱樂部，並勒令停止營業。
報導稱，從這3所俱樂部的官網簡介顯示，都是具有會所性質的娛樂場所，提供模特兒、公關、女秘書等服務。其中保利俱樂部官網上，自稱耗資人民幣1億5000萬元（約新台幣6億9100萬）打造，是繼北京「天上人間」之後最高級的俱樂部。有關人士透露，保利俱樂部是某商學院的據點，也是網路投資人的據點，網路公司CEO有一半都去過。還有人說，消費族群涉及國內外知名企業家，從國內影視明星到全北京大型財團CEO。
保利俱樂部官網內容顯示，招聘「模特兒」職位，要求應徵者為16歲至28歲的女性，工作時間為晚間8時至12時，並表示有時候工作時間會加長。薪金待遇分為人民幣1000元、1200元和1500元3種等級，以日薪形式每天支付。網路上有消費者表示，保利俱樂部的1個人平均消費從人民幣2500元到3500元（約新台幣1.1萬到1.6萬元）不等，6人1晚總消費為人民幣1.4萬元（約新台幣6.4萬元）。
有中國媒體質疑，被查的涉嫌營業色情俱樂部的背後，都有權力的「保護傘」。中國公安部門曾表示，從之前東莞等地的反貪腐調查中發現，通過打擊色情行業揪出「保護傘」，往往都與重大的貪腐事件有關。
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