踏進美國軍人公墓 安倍沉默悼念

安倍晉三抵達美軍國家太平洋軍人公墓時，在紀念碑前默哀。（路透）

2016-12-27 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今日前往檀香山的麥基基公墓（Makiki Cemetery）、美軍國家太平洋軍人公墓以及愛媛丸事件紀念碑，安倍晉三抵達美軍國家太平洋軍人公墓時，在紀念碑前默哀，但未發表談話，預計明天將前往珍珠港。

綜合外媒報導，安倍晉三在包括防衛大臣稻田朋美在內的2位閣員陪同下，今日前往紀念陣亡美軍的美軍國家太平洋軍人公墓，他在放有白色花圈的紀念碑前悼念，但安倍晉三並未發表任何談話。安倍晉三隨後前往卡卡阿寇海濱公園（Kakaako Waterfront Park）愛媛丸事件紀念碑前獻花。愛媛丸事件發生在2001年2月，美國核子潛艦「格林維爾號」（USS Greeneville SSN-772）撞擊日本愛媛縣宇和島水產高校實習船「愛媛丸號」，導致船上9人喪生，其中4人為學生。

另外，安倍晉三也前往麥基基公墓，並在紀念碑前鞠躬，麥基基公墓是紀念於19世紀僑居檀香山的日本人。安倍晉三預計明日前往珍珠港、美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館，幕僚曾指出，安倍晉三沒有計畫為1941年偷襲珍珠港道歉，但會悼念在戰爭中喪生的英靈。

安倍晉三在紀念碑前默哀，但未發表談話。（路透）