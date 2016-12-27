| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樂陞董座許金龍再被提訊 全案預計春節前偵結 涉淘空中電逾3.5億 董座周麗真等12人被訴 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

踏進美國軍人公墓 安倍沉默悼念

安倍晉三抵達美軍國家太平洋軍人公墓時，在紀念碑前默哀。（路透）

2016-12-27  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三今日前往檀香山的麥基基公墓（Makiki Cemetery）、美軍國家太平洋軍人公墓以及愛媛丸事件紀念碑，安倍晉三抵達美軍國家太平洋軍人公墓時，在紀念碑前默哀，但未發表談話，預計明天將前往珍珠港。

綜合外媒報導，安倍晉三在包括防衛大臣稻田朋美在內的2位閣員陪同下，今日前往紀念陣亡美軍的美軍國家太平洋軍人公墓，他在放有白色花圈的紀念碑前悼念，但安倍晉三並未發表任何談話。安倍晉三隨後前往卡卡阿寇海濱公園（Kakaako Waterfront Park）愛媛丸事件紀念碑前獻花。愛媛丸事件發生在2001年2月，美國核子潛艦「格林維爾號」（USS Greeneville SSN-772）撞擊日本愛媛縣宇和島水產高校實習船「愛媛丸號」，導致船上9人喪生，其中4人為學生。

另外，安倍晉三也前往麥基基公墓，並在紀念碑前鞠躬，麥基基公墓是紀念於19世紀僑居檀香山的日本人。安倍晉三預計明日前往珍珠港、美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館，幕僚曾指出，安倍晉三沒有計畫為1941年偷襲珍珠港道歉，但會悼念在戰爭中喪生的英靈。

安倍晉三在紀念碑前默哀，但未發表談話。（路透）

安倍晉三前往愛媛丸事件紀念碑前獻花。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安倍晉三 日本 珍珠港 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：踏進美國軍人公墓 安倍沉默悼念


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.