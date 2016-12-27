「最辣老師」引爭議 騎象龜喬姿勢網友都看傻了

「最正老師」娜維斯拉雅騎象龜挨批虐待動物。（擷取自PTT）

2016-12-27 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯一名女子娜維斯拉雅（Oksana Neveselaya）日前獲封「全球最辣的數學老師」，不僅被各國媒體廣加報導，她個人社群媒體上也有超過20萬人次追蹤。不過，有網友發現，娜維斯拉雅日前到外地旅遊時竟坐在象龜背上自拍，此行為是否虐待動物更引發熱議。

台灣網友在PTT上PO文，分享娜維斯拉雅社群網站上的動態影片。影片中可見，她騎在象龜的背上，頻頻換著各種姿勢，並拍出美美的照片，讓他不禁大呼「果然人正騎象龜也這麼火辣」。對此，有不少網友感到不妥，認為這是在虐待動物，也有人對比早先國內「騎龜女」遭罵翻的新聞，譏諷說「正妹政治就正確，醜人就被罵翻」。

《每日郵報》報導，娜維斯拉雅是一名數學老師，來自白俄羅斯首都明斯克（Minsk）；而根據她的個人臉書顯示，娜維斯拉雅畢業於基輔大學。日前有學生將娜維斯拉雅教數學的影片PO網，引起許多國家的網友支持，更被不少人稱為「全球最辣的數學老師」。

不過，娜維斯拉雅隨即發文澄清，表示自己不是什麼女老師，只是1名17歲的學生。她認為，這次無端爆紅已對她造成困擾，強調放在社群網站上的照片不是給社會大眾觀賞的。