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跟老美搶錢！ 中國擬大幅放寬外資準入限制

2016-12-27  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕為吸引更多資金進入中國，中國商務部外國投資管理司司長唐文弘表示，將在2017年大幅放寬外資準入限制，以爭取更多先進製造業、高新技術、節能環保和現代服務業等投資，進入中國。

《中新網》報導，唐文弘是在26日的中國全國商務工作會議中，做上述的談話；在具體措施方面，包括持續推進外資管理體制改革、進一步縮減自貿試驗區負面清單、強化開放外資投資意願強烈的領域項目。《華爾街日報》認為，此舉可望緩解中國資本外流加劇的狀況。

川普當選美國總統，他的減稅政策吸引國際資金往美國流動，包括中國資金，中國商務部的這項說法，引發多重經濟及政治聯想。

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  • 中國將大幅放寬外資準入限制。圖為北京市。（法新社）

    中國將大幅放寬外資準入限制。圖為北京市。（法新社）

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