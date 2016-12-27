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文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」

NASA在火星上拍到疑似湯匙的物品。（圖片擷取自「UFO Hunter」的Youtube）

2016-12-27  09:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）最近在火星上拍攝到的一段影片，可能會讓熱衷外星人的朋友極為興奮，因為這張照片中，疑似出現了「湯匙」。

從NASA漫遊者號所拍攝到的影像中可以看到，類似湯匙的器皿出現在火星布滿沙塵的表面上，而這已是近年來第二次發現火星上出現湯匙，這讓部分人士相信，曾有生命在火星上繁衍發展。

除了湯匙，還發現了包括戒指、手套等物品。上傳影片的「UFO Hunter」表示，「有一隻湯匙出現在火星上！太令人驚訝了，這有可能是失落的文明所遺留下來的。」

相關影片取自「UFO Hunter」的YouTube

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