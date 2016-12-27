輻射、真空也能存活 「牠」成人類生存希望！

緩步動物可愛的外表讓牠們得到「水熊」之名。（美聯社）

2016-12-27 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕人類面臨的生存環境漸趨嚴苛，科學家發現，緩步動物是地球上適應能力最強的生物，牠們獨特的超強適應力基因，可能成為人類生存下去的希望。

《Discover》報導，對於緩步動物的最新研究顯示，牠們基因上的適應力可說是全球唯一。東京大學學者Takuma Hashimoto率領的研究團隊指出，緩步動物進化出一些策略，讓牠們得以在極端乾旱或高輻射量的環境中生存，且其中某些基因可能可以適用於人類細胞。

報導指出，緩步動物可愛的外表讓牠們得到「水熊」之名，並以獨特生存技巧聞名，在南極洲、溫泉、喜馬拉雅山巔都有牠們的足跡，甚至在外太空的真空環境下也能存活，若生存條件過於嚴苛，牠們還能藉由排出水分進入休眠狀態。

先前北卡羅萊納大學研究曾指出，緩步動物的極高適應力來自於，藉由水平基因轉移（HGT）獲得其他生物的基因。但愛丁堡大學研究團隊則認為北卡的研究有瑕疵。Takuma Hashimoto的研究團隊決定將不同種類的「水熊」基因作出定序，發現只有1.2%的基因來自於水平基因轉移。

報導表示，東京大學研究團隊最感興趣的部分，在於緩步動物的基因能夠讓牠們在嚴苛環境中脫水休眠，之後還能復甦。牠們基因組中的一些部分能夠讓DNA撐過嚴苛環境，細胞因而不會受到太大損傷。他們希望能將研究推廣至人類，將緩步動物的某些基因片段轉移至人類細胞，讓人類也能擁有牠們如超人般的特質。