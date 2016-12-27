輻射、真空也能存活 「牠」成人類生存希望！
2016-12-27 11:06
緩步動物可愛的外表讓牠們得到「水熊」之名。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕人類面臨的生存環境漸趨嚴苛，科學家發現，緩步動物是地球上適應能力最強的生物，牠們獨特的超強適應力基因，可能成為人類生存下去的希望。
《Discover》報導，對於緩步動物的最新研究顯示，牠們基因上的適應力可說是全球唯一。東京大學學者Takuma Hashimoto率領的研究團隊指出，緩步動物進化出一些策略，讓牠們得以在極端乾旱或高輻射量的環境中生存，且其中某些基因可能可以適用於人類細胞。
報導指出，緩步動物可愛的外表讓牠們得到「水熊」之名，並以獨特生存技巧聞名，在南極洲、溫泉、喜馬拉雅山巔都有牠們的足跡，甚至在外太空的真空環境下也能存活，若生存條件過於嚴苛，牠們還能藉由排出水分進入休眠狀態。
先前北卡羅萊納大學研究曾指出，緩步動物的極高適應力來自於，藉由水平基因轉移（HGT）獲得其他生物的基因。但愛丁堡大學研究團隊則認為北卡的研究有瑕疵。Takuma Hashimoto的研究團隊決定將不同種類的「水熊」基因作出定序，發現只有1.2%的基因來自於水平基因轉移。
報導表示，東京大學研究團隊最感興趣的部分，在於緩步動物的基因能夠讓牠們在嚴苛環境中脫水休眠，之後還能復甦。牠們基因組中的一些部分能夠讓DNA撐過嚴苛環境，細胞因而不會受到太大損傷。他們希望能將研究推廣至人類，將緩步動物的某些基因片段轉移至人類細胞，讓人類也能擁有牠們如超人般的特質。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- 「微笑彎綠美化」 平溪嶺腳車站變美麗
- 水溝6年蓋不好 鶯歌數十戶污水難排
- 為救愛貓 23歲妙齡女陳屍火場
- 樂陞董座許金龍再被提訊 全案預計春節前偵結
- 台南套頭女屍案偵破 男友坦承犯案
- 12/27重要財經新聞一覽
- 涉淘空中電逾3.5億 董座周麗真等12人被訴
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？
- 基隆唯一 24小時戒毒所恐熄燈
- 19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
- 大有國中紙雕課 各國地標栩栩如生
- 〈旅遊的滋味〉悠閒的岸和田散步
- 任天堂新遊戲受挫 股價兩週跌20%
- 伍佰收留釘子花 引爆蟲蟲危機
- 雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻
- 台日高中棒球賽》筒井再見安 大阪、平鎮今再戰拚冠
- 看國際絕景「高美濕地」 公車得等2小時
- 獨家》教部高層人事異動 陳菊愛將任國教副署長
- 喬治麥可默默行善 助童不求回報
- 人在做 神明真的在看
- 尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人....
- 婚姻平權法案初審 各版併案送協商
- 雪山西稜登山步道 1/4開放
- 竹市YouBike 30站點達陣
- 喬治麥可生前低調隱居 無法接受臃腫模樣被看見
- 先寒害後強颱 洋蔥減產3成
- 炎亞綸慶婚平修法過頭關 啾咪打臉反同鄉民
- 家屬控：恐怖男 放火後還大笑
- 黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近
- 「小河」西進 「阿男」接收大鱷人氣
- 這個弱視媽 月領2萬8補助 擁百萬專戶
- 卓蘭石虎路跑沒貓裏喵 民嘆可惜
- 國泰金看明年景氣 出隧道還有限速
- 貓纜跨年 營運到凌晨2時
- 彰濱線西區蓋焚化廠 議員：拒收毒物
- 看電影多花點錢 多間影城明年喊漲約5％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：輻射、真空也能存活 「牠」成人類生存希望！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分