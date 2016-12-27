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槍殺性侵女友嫌犯 出獄後他翻身成CEO…

瓦爾維迪與124名候選人競逐青少年機構YouthBuild的CEO一職，最終脫穎而出。（美聯社）

2016-12-27  09:32

〔即時新聞／綜合報導〕1991年，美國一名青年因殺人入獄，他入獄後考取兩個學位，還教導獄友讀書寫字，並成為愛滋病諮商員，如今他出獄並成為青少年機構CEO，故事相當勵志。

《西雅圖時報》報導，1991年，20歲的瓦爾維迪（John Valverde），涉嫌槍殺性侵女友，被判16年刑期。他說他一開始就知道這是錯的，但他花了很久的時間才學會不找藉口，承擔起全部責任，他試著改變自己的人生。他在獄中考取學士和碩士學位，並在2008年假釋出獄後，在一間為囚犯服務的機構工作。

報導指出，如今瓦爾維迪47歲，他與124名候選人競逐青少年機構YouthBuild的CEO一職，最終脫穎而出。他將以輟學，家境貧困的年輕人為協助目標，推廣計畫。他用自己重生的故事鼓勵年輕人，不管過去做了什麼，都還是有機會創造自己的未來。

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