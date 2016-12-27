澳洲中部罕見暴雨 艾爾斯岩驚現「瀑布」奇景

艾爾斯岩遭逢連日暴雨後，大量雨水不斷從岩石的縫隙流下，形成流水湍急的瀑布。 （圖截自澳洲國家公園）

2016-12-27 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕艾爾斯岩（Ayers Rock）是澳洲著名的觀光景點，其位處國內的乾旱地區，平均每年降雨量僅有22厘米。有外媒報導指出，近日來澳洲中部天氣異常，下起了連日暴雨，大量雨水竟讓艾爾斯岩出現瀑布奇景。

綜合外媒報導，長年處於乾燥氣候的艾爾斯岩，平均每年降雨量僅有22厘米，但近日來當地天氣異常且下起暴雨，光是聖誕節當天就下了23厘米的降雨量，艾爾斯岩遭逢連日暴雨後，大量雨水不斷從岩石的縫隙流下，形成流水湍急的瀑布。

從現場民眾拍下的影片可看到，大量雨水從岩石山頂流到地面，形成一道道的湍急瀑布，場面相當驚人。據傳當地的國家公園因暴雨而暫時關閉，政府當局也開始疏散附近居民。

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近日來澳洲中部天氣異常，下起了連日暴雨，大量雨水竟讓艾爾斯岩出現瀑布奇景。（圖截自YouTube）

從現場民眾拍下的影片可看到，大量雨水從岩石山頂流到地面，形成一道道的湍急瀑布。（圖截自YouTube）