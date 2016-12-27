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中國搞房地產 竟將千年漢墓夷為平地

汝州文化廣場施工現場。（圖擷取自中國網路）

2016-12-27  08:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南汝州超過百座漢墓，最近因房地產開發，而遭夷為平地，消息一出，引起各界關注。將漢墓夷平的開發商總經理回應表示，「這考古不就跟遷墳一個樣嘛，文物都發掘走了，我不就可以把墓坑給平了嘛？」

綜合媒體報導，2015年汝州市決定在市中心黃金地段建設綜合性文化廣場，於今年4月開始施工。5月底到6月初，在工程施工期間，經文物部門發現，有逾百座漢墓在規劃的文化廣場中心地帶。當時河南省文物考古研究院開始著手考古工作，並在9月30日時結束作業。

報導提到，在考古期間，歷史文物卻遭到嚴重破壞。汝州文化人士楊先生表示，施工團隊曾在8月25日夜間中開工，造成其中13座漢墓受到嚴重破壞。還在11月25日晚間，開發商強行將保全和文物局的人員，逐出工地，鎖上大門。在5日後，開發商就將考古發掘後的所有墓坑夷為平地。開發商表示，考古發掘過程花費許多時間，考古金費還是由政府出資，耽誤了施工進度。

河南省的考古工作報告顯示，此墓為漢代較大規模的墓地，為研究該區域漢代墓葬形制、埋葬習俗提供重要史料。其中3座、4座墓相連的墓葬形制，在中國極其少見。另出土的窗欞形狀的鏤空空心磚雕，在以往漢墓發掘中亦極其罕見。

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  • 當時汝州考古團隊在現場工作情形。（圖擷取自中國網路）

    當時汝州考古團隊在現場工作情形。（圖擷取自中國網路）

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