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金正恩2017年新任務？ 南韓:加速偶像化工作

南韓統一部昨天公佈北韓局勢分析報告，認為北韓明年可能為樹立「金正恩唯一領導體系」，因此加速金正恩偶像化的行動。（法新社）

2016-12-27  07:49

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩在國內已掌有巨大權力，但有外媒報導指出，南韓統一部昨天公佈北韓局勢分析報告，認為北韓明年可能為樹立「金正恩唯一領導體系」，因此加速金正恩偶像化的行動。

綜合外媒報導，南韓統一部昨天發佈2017年北韓局勢展望報告，內文指出，北韓可能利用明年8月「長白山偉人稱頌大會」的時間點，推崇金正恩讓他與已故領導人金日成、金正日位於同一級別，強調金正恩具有的正統性以求國家內部團結。

其他加速金正恩偶像化的活動還包括，前北韓領導人金正日冥誕75周年、金正恩被擁戴為勞動黨第一書記5周年紀念及前北韓領導人金日成冥誕105周年。

另外，報告還說到北韓明年可能發動的軍事挑釁，如試射舞水端中程飛彈、潛射彈道飛彈（SLBM）及洲際彈道飛彈（ICBM）等武器。

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