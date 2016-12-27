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外交剃光頭還不夠 中官媒嗆：「中華台北」也不許用

《環球時報》揚言讓台灣連用「中華台北」的名義，在國際組織中現身的資格都予以剝奪。圖為中華台北奧運旗幟。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-12-27  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比20日聲明與台灣斷交後，昨日宣布與中國恢復外交關係。中國官媒表示，這是北京給蔡英文政府的警告，若民進黨政府繼續背離「一中原則」，則此輪執政中，在外交上很可能遭中國將台灣徹底「剃光頭」，邦交國會一個也不剩。

《環球時報》昨晚發表社論寫道，最近外傳教廷與中國即將建交，雖然台灣外交部表示，台梵關係尚可維持，但他們自己清楚，在做這種表態時，根本沒有基本的信心和力量。蔡英文也將在明年1月過境美國，參訪中美洲4國邦交，台灣媒體擔憂會不會有其中某個國家，在蔡英文出發前去的路上發生變卦，宣布與台灣「斷交」，將讓蔡英文的飛機落不了地。「萬一出那樣的事，蔡英文的座機只能鑽地縫裡頭了」。

文章中提到，民進黨當局想證明台灣是「獨立主權國家」，中國會證明「台灣到底是誰」。台灣當局認為以「中國台北」或「中華台北」名義在國際上活動，感覺有失身分，那中國將連台灣以這個名義，在國際組織中現身的資格都予以剝奪。

《環球時報》社論說，中國就是要對台當局進行「絞殺」，將動員一些國家將台灣在世界各國設立的辦事處趕走。既然民進黨拒絕承認「九二共識」，並且勾結美日，他將親手結束兩岸和平時代，讓兩岸經歷地動山搖的4年。

文章提到，中國最終會做到，抓幾個觸犯《反分裂國家法》的「台獨」分子來中國蹲監獄。中國現在是主導台海局勢的唯一力量，美國無法主導台海局勢，與中國對抗，將是死路一條。並且將在未來證明，這很可能是中國徹底打垮「台獨」的「最後的鬥爭」。

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