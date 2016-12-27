強國女過馬路 脫光裸舞使出「金雞獨立」

中國一名女子在馬路上脫光衣服跳舞。（圖取自網路）

2016-12-27 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕聖誕節是一個闔家歡樂的日子，但中國一名女子卻在馬路上脫光衣服跳舞，並在警方到場前離開，目前無法確定該女子動機。

中媒報導，中國江西南昌一名30多歲女子，在聖誕節當天下午突然脫光睡衣，在斑馬線上全裸跳舞，還使出金雞獨立姿勢，周圍民眾都嚇呆了。之後在眾人勸說下，該女子才穿上衣服離開。警方表示，警方到場前該女子就離開，因此無法判定她是受到刺激，還是吸毒導致脫序行為。