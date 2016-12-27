巴西足球隊空難鑑定出爐 人為疏失造成
2016-12-27 06:47
巴西查比高恩斯足球隊於上月29日不幸遇上空難，哥倫比亞飛航當局的初步鑑定報告指出，整起空難全因人為疏失導致。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕巴西查比高恩斯足球隊（Chapecoense）於上月29日不幸遇上空難，失事飛機上共有71人罹難，其中包含19名足球隊員。有外媒報導指出，哥倫比亞飛航當局的初步鑑定報告指出，整起空難應歸咎於機師、航空公司和玻利維亞監管機構的疏失。
綜合外媒報導，哥倫比亞飛航官員表示，該起空難事故的發生與技術因素無關，完全是人為疏失，因為這架玻利維亞美里達航空公司（LAMIA）的班機沒有在飛行途中加油，且機師也未及時通報燃料不足，才會造成飛機的發動機故障。
另外，除了飛機缺少燃料外，這架班機也超載了近400公斤，且班機的飛行高度也有問題。哥倫比亞當局的初步調查結果，與玻利維亞於上星期的調查報告大致吻合，都認為美里達公司和班機機師須為空難負直接責任。
哥倫比亞飛航官員表示，除了飛機缺少燃料外，這架班機也超載了近4百公斤，且班機的飛行高度也有問題。（歐新社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 假藉愛心招搖撞騙 女星斥：被我抓到，絕不放過你
- 北斗跨年倒數 紙飛機代替煙火
- 無米樂學童拔蘿蔔 體驗農村社企
- 留住資金 中國嚴禁「螞蟻搬家」換匯
- 南庄推深度遊 要對遊客再教育
- 倒垃圾「智慧化」 竹北明年試辦
- 木瓜量少飆漲 木瓜牛奶也停賣
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 耶誕「大三元」沒出現 魏少超有戲
- iPhone明年大改版 臻鼎受惠
- 自由廣場》束帶綁架的假民主
- 老人玩桌遊 可降失智風險
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 東北季風增強 各地氣溫明顯下降
- 精英野溪溫泉 越野車擅闖留垃圾
- 足球》長友佑都公布喜事 1月底與演員平愛梨完婚 （影音）
- 徵樂壇新星 文化局贊助辦音樂會
- 刪減31.53億 明年歲出預算1563億
- 不滿分手討15萬 殺女套頭棄草叢
- 拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位
- 借調期滿 嘉市副市長侯崇文下月初離職
- 「妳內褲還不錯看！」 老師性騷 解聘有理
- 台北第14間》非營利幼兒園 進駐天母國小
- 雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻
- 跨年宅經濟 friDay免費看14天
- 擋人行道一年 斗六23消防栓挪移
- 婚姻平權初審過關／挺同歡呼曙光乍現 等待彩虹
- 修約箝制北農 北市市場處擬一果租約改半年
- 北橫最後一段斗煥坪—三灣 明年底發包
- 木雕蟲魚鳥獸 8旬翁無師自通
- 〈旅遊的滋味〉黃金海岸的珍珠──月之堡
- 自由廣場》理性看待共軍航母繞台
- 就職七週年 傅崐萁誓言掃除地方垃圾
- 國家講座頒獎 陳建仁期許看見台灣
- 海報展分享故事／癌末病患器捐 醫師感動落淚
- 戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王
- 好心提醒路燈故障 阿婆手牽手過街遭撞死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：巴西足球隊空難鑑定出爐 人為疏失造成
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分