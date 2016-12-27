| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

巴西足球隊空難鑑定出爐 人為疏失造成

巴西查比高恩斯足球隊於上月29日不幸遇上空難，哥倫比亞飛航當局的初步鑑定報告指出，整起空難全因人為疏失導致。（美聯社）

2016-12-27  06:47

〔即時新聞／綜合報導〕巴西查比高恩斯足球隊（Chapecoense）於上月29日不幸遇上空難，失事飛機上共有71人罹難，其中包含19名足球隊員。有外媒報導指出，哥倫比亞飛航當局的初步鑑定報告指出，整起空難應歸咎於機師、航空公司和玻利維亞監管機構的疏失。

綜合外媒報導，哥倫比亞飛航官員表示，該起空難事故的發生與技術因素無關，完全是人為疏失，因為這架玻利維亞美里達航空公司（LAMIA）的班機沒有在飛行途中加油，且機師也未及時通報燃料不足，才會造成飛機的發動機故障。

另外，除了飛機缺少燃料外，這架班機也超載了近400公斤，且班機的飛行高度也有問題。哥倫比亞當局的初步調查結果，與玻利維亞於上星期的調查報告大致吻合，都認為美里達公司和班機機師須為空難負直接責任。

哥倫比亞飛航官員表示，除了飛機缺少燃料外，這架班機也超載了近4百公斤，且班機的飛行高度也有問題。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人為疏失 巴西 空難 調查 足球隊 鑑定
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：巴西足球隊空難鑑定出爐 人為疏失造成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.