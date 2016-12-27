巴西足球隊空難鑑定出爐 人為疏失造成

巴西查比高恩斯足球隊於上月29日不幸遇上空難，哥倫比亞飛航當局的初步鑑定報告指出，整起空難全因人為疏失導致。（美聯社）

2016-12-27 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕巴西查比高恩斯足球隊（Chapecoense）於上月29日不幸遇上空難，失事飛機上共有71人罹難，其中包含19名足球隊員。有外媒報導指出，哥倫比亞飛航當局的初步鑑定報告指出，整起空難應歸咎於機師、航空公司和玻利維亞監管機構的疏失。

綜合外媒報導，哥倫比亞飛航官員表示，該起空難事故的發生與技術因素無關，完全是人為疏失，因為這架玻利維亞美里達航空公司（LAMIA）的班機沒有在飛行途中加油，且機師也未及時通報燃料不足，才會造成飛機的發動機故障。

另外，除了飛機缺少燃料外，這架班機也超載了近400公斤，且班機的飛行高度也有問題。哥倫比亞當局的初步調查結果，與玻利維亞於上星期的調查報告大致吻合，都認為美里達公司和班機機師須為空難負直接責任。