印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國

印度成功試射「烈火5號」洲際飛彈。（取自網路）

2016-12-27 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度今天第4次成功試射可攜帶核子彈頭的「烈火5號」（Agni-V）洲際彈道飛彈，由於射程超過5000公里，可以攜帶重量超過1噸的核子彈頭，攻擊範圍可覆蓋中國全境，試射成功備受國際關注。

印度於2012年首度試射這款飛彈，之後又分別於2013和2015年進行第2、第3次試射。這次試射（Agni-V）飛彈，是第4次也是最後一次試射，印度總統穆克吉（Pranab Kumar Mukherjee）稱試射相當成功。也成為美國、俄羅斯、中國大陸、法國和英國之外，擁有射程超過5000公里的洲際導彈的國家。

綜合外媒報導，印度軍方在惠勒島（Wheeler Island），從擁有載台的發射車輛上試射「烈火5號」飛彈，飛彈大約掉落到澳洲附近的水域。官員透露，「烈火5號」所有飛彈測試參數都成功達成目標。報導指出烈火1型、2型、3型主要針對巴基斯坦；4型、 5型是針對中國，被視為嚇阻中國軍力擴張並進入印度洋區域的最佳利器。