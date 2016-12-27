巴西足球隊空難 初步鑑定人為疏失所致
2016-12-27 04:12
〔中央社〕哥倫比亞飛航當局今天指出，載有巴西足球隊員的1架包機上月在哥國墜毀並造成71人喪生的事故，應歸咎於機師、航空公司和玻利維亞監管機構的疏失。
哥倫比亞官員表示，玻利維亞美里達航空公司（LAMIA）的這架包機因機師未在飛行中途加油，且未及時通報因燃料不足所造成的發動機故障，而致該機墜落在哥國美德殷（Medellin）附近1個樹木叢生的山坡上。
哥國飛航安全主管官員波尼亞（Freddy Bonilla）告訴記者：「事故發生與技術因素無關，完全涉及人為疏失，此外也與公司當局的管理因素以及玻利維亞當局擬定的飛航計畫有關。」
波尼亞說，除了缺乏燃料外，這架包機超出了載重限制將近400公斤，同時飛行高度也有問題。
哥國方面的初步調查結論，與玻利維亞當局上週有關美里達公司和包機機師須為事故負直接責任的說法不謀而合。
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