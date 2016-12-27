歐巴馬：上月若再選總統 可能勝川普
2016-12-27 03:12
〔中央社〕美國總統歐巴馬宣稱，他若出馬競選第3個任期，可能仍有實力當選，同時美國人民仍大致支持他的政治願景，儘管上月是由川普當選下任總統。
歐巴馬這項訪談張貼在美國有線電視新聞網（CNN）和芝加哥大學製作的播客節目「The Axe Files」中。
即將在3週多以後完成總統第2任期的歐巴馬說，他相信，儘管美國民眾將選票投給了在政治上與他南轅北轍的川普，但仍支持他的進步願景。
歐巴馬對訪問他的前幕僚艾克塞羅德（David Axelrod）說：「我對這個願景有信心，因為我有把握，如果我上月再次出馬競選總統而且闡明這個願景，我可能有辦法帶動多數美國人民的支持。」
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