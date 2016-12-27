| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

歐巴馬：上月若再選總統 可能勝川普

2016-12-27  03:12

〔中央社〕美國總統歐巴馬宣稱，他若出馬競選第3個任期，可能仍有實力當選，同時美國人民仍大致支持他的政治願景，儘管上月是由川普當選下任總統。

歐巴馬這項訪談張貼在美國有線電視新聞網（CNN）和芝加哥大學製作的播客節目「The Axe Files」中。

即將在3週多以後完成總統第2任期的歐巴馬說，他相信，儘管美國民眾將選票投給了在政治上與他南轅北轍的川普，但仍支持他的進步願景。

歐巴馬對訪問他的前幕僚艾克塞羅德（David Axelrod）說：「我對這個願景有信心，因為我有把握，如果我上月再次出馬競選總統而且闡明這個願景，我可能有辦法帶動多數美國人民的支持。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：歐巴馬：上月若再選總統 可能勝川普


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.