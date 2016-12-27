印度烈火5號飛彈試射成功 涵蓋全中國
2016-12-27 01:28
〔中央社〕印度可攜帶核子彈頭的「烈火5號」（Agni-V）洲際彈道飛彈今天第4次試射成功，由於射程超過5000公里，印度媒體皆以攻擊範圍可覆蓋中國大陸全境為焦點，加以報導。
「烈火5號」飛彈被印度視為嚇阻中國大陸軍力擴張並進入印度洋區域的最佳利器，由於可以攜帶重量超過1噸的核子彈頭，加上射程超過5000公里，一旦服役，印度將正式加入「洲際彈道導彈俱樂部」。
目前，只有美國、俄羅斯、中國大陸、法國和英國擁有射程超過5000公里的洲際導彈。
印度今天是在東部奧里薩省（Orissa）巴德瑞克縣（Bhadrak）外海的惠勒島（Wheeler Island），從擁有載台的發射車輛上試射「烈火5號」飛彈。
印度總統穆克吉（Pranab Kumar Mukherjee）在「烈火5號」試射成功後於推特（Twitter）上表示，成功試射「烈火5號」飛彈，將提高印度的戰略威懾能力。
印度總理莫迪澤也對領導測試實驗的印度國防研究暨發展組織（DRRO）工作人員表達祝賀。
一名印度官員告訴「印度時報」（The Times of India），所有飛彈測試參數都成功達成目標，飛彈大約掉落到澳洲附近的水域。
這是印度第4次，也可能是最後一次的飛彈試射，之後將部署到印度戰略部隊司令部（Strategic ForcesCommand）。這款飛彈首次於2012年試射，之後又分別於2013和2015年進行第2、第3次試射。
印度部隊已引進「烈火1號」、「烈火2號」和「烈火3號」等3款飛彈，這些飛彈主要針對巴基斯坦，而「烈火4號」、「烈火5號」主要用來威嚇中國大陸。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 年金請領 中小學教師擬117年改為60歲
- 《嫁妝》導演辭世 罹食道癌就醫已末期
- 〈旅遊的滋味〉振翅飛翔的白鴿車站
- 會車爆口角 男拿電擊棒怒砸人
- 耶誕大戰 誰是最佳男主角?
- 省諮議會現址 將轉型INGO中心
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 〈台股青紅燈〉2018年半導體將敗市
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 回味耶誕好戲「歐布」老友鬩牆最經典
- 平安夜聞呼叫以為報佳音…毒蟲開門果見「驚喜」
- 看好基隆觀光潛力 五業者申建旅館
- 古都輝映崢嶸歲月─泰國大城
- 拍片跑酷上癮 麥克法斯賓達：現在出門都跳窗
- 國手選拔賽》「同居人」齊上榜 「雙黃」最佳耶誕禮
- 南投火燒車演練 凸顯採茶車超載問題大
- 在地安養 坪林、深坑2公共托老中心啟用
- 土豪哥父親聘律師提告 王浩宇：會被告得很慘
- 〈旅遊的滋味〉大地的盡頭──知床
- 查扣拼裝小摩托車 警車離奇冒火
- 這一刻！挺同、反同都不吵了
- 星期專訪》中研院長廖俊智︰急盼萬靈丹 台灣恐走偏
- 電表指數誤登 工廠電費暴增3萬多
- 網球中心出口動線差 周邊巷道將退縮
- 水果奶奶慶耶誕 趙自強帶傷上陣
- 林宜輝飆27分 達欣止敗
- 阿喜屢被罵粗腿 坦言受傷又沮喪
- 〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
- 茫到站不穩? 重機騎士自撞亡
- 焦點評論》中國擴軍西太平洋 美日台應聯手反制
- （台南）垃圾破袋稽查 資源回收物增36％
- 車太鉉玩傻金鐘國 催婚爆有女友
- 花百萬買7甲地 盜千年樹瘤
- 保羅麥卡尼砸300萬力挺拍片 導演女婿竟這樣對他
- 社論》兩強相鬥下的台灣
- 中島美嘉自糗歐巴桑 淚崩跪謝熱情台粉
- 林心如喊愛daddy霍建華 蔡依林巧手神助攻
- 高鐵特定區賣地 彰縣進帳2.5億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：印度烈火5號飛彈試射成功 涵蓋全中國
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分