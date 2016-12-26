| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中市南區公寓火警 11人嗆傷送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

烏干達驚傳耶誕船難 30名足球隊員恐溺斃

2016-12-26  23:37

〔編譯陳正健／綜合報導〕非洲國家烏干達（Uganda）25日驚傳船難意外，一艘載有足球隊的船隻不幸翻覆，至少有30人恐已溺水身亡。

根據法新社報導，這艘船隻載有45人，船上空間擁擠，當時乘客集中在船的一邊，導致船身不穩，在行經亞伯特湖（Lake Albert）時翻覆。

警方表示，船難後共有15名倖存者，目前已發現9具遺體。另有消息指出，船上乘載的是足球粉絲，共有9人死亡、21人失蹤。

BBC報導表示，這個團體來自該國的布利薩區（Buliisa），本來正前往霍伊馬區（Hoima）參加耶誕足球賽。漁民們正在協助當局進行搜救行動。

廣告
  • 非洲國家烏干達25日驚傳船難意外，一艘載有足球隊的船隻不幸翻覆，至少有30人恐已溺水身亡。（圖截自TWITTER - @NBSTV）

    非洲國家烏干達25日驚傳船難意外，一艘載有足球隊的船隻不幸翻覆，至少有30人恐已溺水身亡。（圖截自TWITTER - @NBSTV）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：烏干達驚傳耶誕船難 30名足球隊員恐溺斃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.