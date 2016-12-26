烏干達驚傳耶誕船難 30名足球隊員恐溺斃

2016-12-26 23:37

〔編譯陳正健／綜合報導〕非洲國家烏干達（Uganda）25日驚傳船難意外，一艘載有足球隊的船隻不幸翻覆，至少有30人恐已溺水身亡。

根據法新社報導，這艘船隻載有45人，船上空間擁擠，當時乘客集中在船的一邊，導致船身不穩，在行經亞伯特湖（Lake Albert）時翻覆。

警方表示，船難後共有15名倖存者，目前已發現9具遺體。另有消息指出，船上乘載的是足球粉絲，共有9人死亡、21人失蹤。

BBC報導表示，這個團體來自該國的布利薩區（Buliisa），本來正前往霍伊馬區（Hoima）參加耶誕足球賽。漁民們正在協助當局進行搜救行動。