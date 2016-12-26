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中國一村莊拆舊房 掉出大量銀元 村民哄搶

2016-12-26  23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西吉水縣鎮谷村日前因村內進行改造，所以村內有老房子必須被拆除，豈料一名曾姓村民的房子在拆除時，竟從牆壁內掉出大量的銀元，圍觀拆除過程的村民看到了，連忙上前哄搶，人數達到百人之多，場面混亂，曾姓村民根本無法制止，甚至還受了傷。

《中國江西網》報導，村民表示，當天挖土機把牆壁推倒後，銀元便從牆洞中大量掉出，之後就有很多人上前去搶，幾乎把拆屋的廢墟都翻了一遍，有人撿到數十個銀元，也有人只搶到一、二個銀元。

警方表示，當天獲報後，就立即帶2名警員到現場維持秩序，但他表示，當時他們並沒有看到村民手中有拿著銀元之類的東西，只是「聽說有銀元被搶」。但他也說，現場人太多了，也沒人知道總共有多少銀元，調查起來相當困難，目前已介入調查。當地律師則稱，曾姓村民必須能找出銀元是屬於他的證據，否則一律歸國家所有。

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  • 從被拆的房屋內，掉出大量銀元。（圖擷取自中國江西網）

    從被拆的房屋內，掉出大量銀元。（圖擷取自中國江西網）

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