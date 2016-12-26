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四川空姐穿漢服上街 抵制耶誕節

成都東星航空專修學院的準空姐今日走上成都街頭，高舉抵制耶誕節的標語。（圖擷自香港01）

2016-12-26  22:42

〔編譯周柏憲／綜合報導〕耶誕節本是紀念耶穌誕生的日子，卻演變成充滿商業氣息的節日。一群來自四川成都的準空姐今日（26）穿起漢服，高舉標語呼籲民眾「維護中華傳統節日」、反對西方文化入侵。

香港01、熱血時報報導，成都東星航空專修學院的準空姐今日走上成都街頭，舉起「拒絕耶誕節 我們不要假洋文化」、「抵制耶誕節 堅決維護中華傳統節日」的標語。一名準空姐直指西方節日是文化入侵，「很多同學也不知道它的意義，只是盲目跟風。」

熱血時報指出，航空業務從西方傳入，卻未見她們反對。

成都東星航空專修學院院長辜英智指出，學生拒絕耶誕並非與西方文化作對，而是「不能拋棄民族文化」、「挖掘傳統文化內涵」。根據香港01，有網友認為她們莫名其妙。

該校的準空姐曾在5月穿制服下田插秧，以「培養感恩情懷」，也遭到網友諷刺虛偽，「為什麼要穿工作服進農田？怕別人不知道你是空姐？」

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  • 該校的準空姐今年5月曾穿制服種田，引發網友議論。（圖擷自香港01）

    該校的準空姐今年5月曾穿制服種田，引發網友議論。（圖擷自香港01）

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