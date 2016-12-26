喬治麥可1985年轟動北京 以音樂敞開中國大門
喬治麥可的音樂敞開中國大門，創造屬於自己的文化革命。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕1980年代以轟！（Wham！）合唱團出道一炮而紅的英國歌手喬治麥可（George Michael），不幸在耶誕節心臟衰竭辭世，享年53歲。喬治麥可除了叱咤西洋樂壇之外，他也是首位將西洋音樂引入共產中國的樂壇傳奇人物。
路透報導，喬治麥可與他的搭檔瑞吉里（Andrew Ridgeley）在1985年4月站上北京工人體育館的舞台，熱唱「離去之前叫醒我」（Wake Me Up Before You Go-Go）、「無心的呢喃」（Careless Whisper）等曲目。奇怪的是，現場觀眾異常安靜，因為大批公安正死盯著觀眾。
曾在演唱會現場的中國知名作家毛丹青表示，維安部隊的數量大得嚇人，觀眾不敢在歌手演唱時發出任何噪音，「人生從沒看過這麼多的警察！」
根據路透，80年代、剛結束文化大革命的中國嚴格管控西洋音樂和電影，轟合唱團及當時其他同期明星的音樂都遭禁，而且有關當局嚴密監察演唱會的報導。
毛丹青在他的大學取得演唱會門票，這些門票是中國分配給大學主修文學的學生。毛丹青說，「我們當時就像白紙，沒看過這種東西。」
毛丹青前方坐了一群北韓學生，「這群外籍學生跳起來舞動，公安隨即走來要求他們坐下。」
儘管演唱會氣氛緊張，卻也成了中國搖滾界的傳奇。中國80年代著名重金屬搖滾樂團「唐朝」的郭怡廣說，「他們影響了中國」，「每個人都知道Wham！的歌。」「無心的呢喃」一曲在中國相當受到歡迎。
根據美聯社，這場演唱會影響多位沒看過台上刷電吉他的中國音樂人，他們開始對搖滾產生興趣。
中國網友今日在社群網站悼念喬治麥可。有位網友說，「那場（北京）演出，是中國對西洋音樂敞開大門的里程碑」；也有網友說，「他改變了中國！」路透報導的標題寫道，喬治麥可在中國擁有屬於自己的文化革命。
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標題：喬治麥可1985年轟動北京 以音樂敞開中國大門
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