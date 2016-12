喬治麥可1985年轟動北京 以音樂敞開中國大門

喬治麥可的音樂敞開中國大門,創造屬於自己的文化革命。(路透)

2016-12-26 22:14

〔編譯周柏憲/綜合報導〕1980年代以轟!(Wham!)合唱團出道一炮而紅的英國歌手喬治麥可(George Michael),不幸在耶誕節心臟衰竭辭世,享年53歲。喬治麥可除了叱咤西洋樂壇之外,他也是首位將西洋音樂引入共產中國的樂壇傳奇人物。

路透報導,喬治麥可與他的搭檔瑞吉里(Andrew Ridgeley)在1985年4月站上北京工人體育館的舞台,熱唱「離去之前叫醒我」(Wake Me Up Before You Go-Go)、「無心的呢喃」(Careless Whisper)等曲目。奇怪的是,現場觀眾異常安靜,因為大批公安正死盯著觀眾。

曾在演唱會現場的中國知名作家毛丹青表示,維安部隊的數量大得嚇人,觀眾不敢在歌手演唱時發出任何噪音,「人生從沒看過這麼多的警察!」

根據路透,80年代、剛結束文化大革命的中國嚴格管控西洋音樂和電影,轟合唱團及當時其他同期明星的音樂都遭禁,而且有關當局嚴密監察演唱會的報導。

毛丹青在他的大學取得演唱會門票,這些門票是中國分配給大學主修文學的學生。毛丹青說,「我們當時就像白紙,沒看過這種東西。」

毛丹青前方坐了一群北韓學生,「這群外籍學生跳起來舞動,公安隨即走來要求他們坐下。」

儘管演唱會氣氛緊張,卻也成了中國搖滾界的傳奇。中國80年代著名重金屬搖滾樂團「唐朝」的郭怡廣說,「他們影響了中國」,「每個人都知道Wham!的歌。」「無心的呢喃」一曲在中國相當受到歡迎。

根據美聯社,這場演唱會影響多位沒看過台上刷電吉他的中國音樂人,他們開始對搖滾產生興趣。

中國網友今日在社群網站悼念喬治麥可。有位網友說,「那場(北京)演出,是中國對西洋音樂敞開大門的里程碑」;也有網友說,「他改變了中國!」路透報導的標題寫道,喬治麥可在中國擁有屬於自己的文化革命。