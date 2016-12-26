莫斯科火車站遭炸彈威脅 緊急疏散3000名乘客

2016-12-26 21:22

上稿時間19：56

更新時間21：22



〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯火車站稍早受到匿名炸彈威脅，對方揚言將轟炸莫斯科3條鐵路，當地已緊急疏散近3000名乘客，警方也派出偵爆犬進行對可疑爆裂物的探測。莫斯科警方稍早前指出，經檢查結果，並無發現任何爆裂物，目前已全面恢復運作。

綜合外媒報導，莫斯科火車站收到匿名來電威脅，將引爆鐵路，接獲通知後，當局緊急疏散喀山站（Kazansky）、列寧格勒終點站（Leningradsky）共2000名左右的乘客；雅羅斯拉夫爾站（Yaroslavsky）則疏散近750名左右的乘客。警方目前已派出偵爆探測犬，尋找可疑爆裂物中。

據《俄羅斯衛星網》報導指出，莫斯科警方在搜尋過後，並未在車站及軌道發現任何爆裂物，火車時刻表並未受到影響，目前已全面回復運作。