| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

莫斯科火車站遭炸彈威脅 緊急疏散3000名乘客

2016-12-26  21:22

上稿時間19：56

更新時間21：22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯火車站稍早受到匿名炸彈威脅，對方揚言將轟炸莫斯科3條鐵路，當地已緊急疏散近3000名乘客，警方也派出偵爆犬進行對可疑爆裂物的探測。莫斯科警方稍早前指出，經檢查結果，並無發現任何爆裂物，目前已全面恢復運作。

綜合外媒報導，莫斯科火車站收到匿名來電威脅，將引爆鐵路，接獲通知後，當局緊急疏散喀山站（Kazansky）、列寧格勒終點站（Leningradsky）共2000名左右的乘客；雅羅斯拉夫爾站（Yaroslavsky）則疏散近750名左右的乘客。警方目前已派出偵爆探測犬，尋找可疑爆裂物中。

據《俄羅斯衛星網》報導指出，莫斯科警方在搜尋過後，並未在車站及軌道發現任何爆裂物，火車時刻表並未受到影響，目前已全面回復運作。

廣告
  • 俄羅斯火車站稍早受到匿名炸彈威脅，當地已緊急疏散近3000民乘客，稍早當地警方已證實並未找到任何爆裂物，危機解除。（美聯社）

    俄羅斯火車站稍早受到匿名炸彈威脅，當地已緊急疏散近3000民乘客，稍早當地警方已證實並未找到任何爆裂物，危機解除。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 炸彈威脅 莫斯科 車站 鐵路
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：莫斯科火車站遭炸彈威脅 緊急疏散3000名乘客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.