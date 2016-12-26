| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

破金氏世界紀錄 世界最大的狗高達228公分

2016-12-26  22:03

〔即時新聞／綜合報導〕全世界最大的狗是牠！英國一隻大丹狗，身高高達228公分，破金氏世界紀錄。

根據《每日郵報》報導，英國愛塞克斯郡（Essex）的一條大丹狗Freddy，是全世界最大的狗，站立時身高足足有228公分，體重更是達92公斤，比一般成年女性重上許多。

牠的主人克萊兒（Claire Stoneman）透露，從Freddy的身材可以看出來，牠平常的食量很大，一次可以吃掉一整隻烤雞，牠也非常喜歡花生醬，一年必須花上1萬2500英鎊（約新台幣50萬元）的飼養費。除此之外，Freddy的力氣非常大，還經常破壞家具，光沙發就被牠咬爛23張了！

克萊兒表示，當時領養Freddy與牠的妹妹Fleur時，並不知道Freddy會長那麼大，現在他簡直就像是一頭小象。克萊兒也透露自己目前單身，雖然很想談戀愛，但追求者常常被Freddy的剽悍的身材嚇跑，不過，Freddy和Fleur就像自己的小孩，被牠們圍繞、撒嬌是非常幸福的事情，沒有理由拋下牠們。

廣告
  • Freddy是全世界最大的狗，站立時身高足足有228公分，體重更是達92公斤。（圖擷自DailyMail）

    Freddy是全世界最大的狗，站立時身高足足有228公分，體重更是達92公斤。（圖擷自DailyMail）

  • Freddy的力氣非常大，還經常破壞家具，光沙發就被牠咬爛23張了！（圖擷自DailyMail）

    Freddy的力氣非常大，還經常破壞家具，光沙發就被牠咬爛23張了！（圖擷自DailyMail）

  • Freddy剽悍的身材，經常嚇跑主人身邊的追求者。（圖擷自DailyMail）

    Freddy剽悍的身材，經常嚇跑主人身邊的追求者。（圖擷自DailyMail）

  • 從Freddy的身材可以看出來，牠平常的食量很大，一次可以吃掉一整隻烤雞。（圖擷自DailyMail）

    從Freddy的身材可以看出來，牠平常的食量很大，一次可以吃掉一整隻烤雞。（圖擷自DailyMail）

  • Freddy與牠的妹妹Fleur。（圖擷自DailyMail）

    Freddy與牠的妹妹Fleur。（圖擷自DailyMail）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伙食 大丹狗 沙發 英國 金氏世界紀錄
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：破金氏世界紀錄 世界最大的狗高達228公分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.