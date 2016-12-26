破金氏世界紀錄 世界最大的狗高達228公分

2016-12-26 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕全世界最大的狗是牠！英國一隻大丹狗，身高高達228公分，破金氏世界紀錄。

根據《每日郵報》報導，英國愛塞克斯郡（Essex）的一條大丹狗Freddy，是全世界最大的狗，站立時身高足足有228公分，體重更是達92公斤，比一般成年女性重上許多。

牠的主人克萊兒（Claire Stoneman）透露，從Freddy的身材可以看出來，牠平常的食量很大，一次可以吃掉一整隻烤雞，牠也非常喜歡花生醬，一年必須花上1萬2500英鎊（約新台幣50萬元）的飼養費。除此之外，Freddy的力氣非常大，還經常破壞家具，光沙發就被牠咬爛23張了！

克萊兒表示，當時領養Freddy與牠的妹妹Fleur時，並不知道Freddy會長那麼大，現在他簡直就像是一頭小象。克萊兒也透露自己目前單身，雖然很想談戀愛，但追求者常常被Freddy的剽悍的身材嚇跑，不過，Freddy和Fleur就像自己的小孩，被牠們圍繞、撒嬌是非常幸福的事情，沒有理由拋下牠們。