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單人駕帆船繞地球 只花49天破世界紀錄

法國航海家考威爾花了49天駕帆船環繞地球一周，打破世界紀錄。（法新社）

2016-12-26  19:13

〔編譯周柏憲／綜合報導〕法國航海家考威爾（Thomas Coville）駕帆船環繞地球一周，25日駛過終點線，抵達英吉利海峽東南方的韋桑島（Ushant），以49天3時7分38秒的成績打破單人駕帆船不停泊航行的世界紀錄。

路透、法新社報導，考威爾自11月6日出發，如果能在1月3日回來，便能打破世界紀錄。上一次的紀錄保持人為法國航海家汝瓦雍（Francis Joyon），他在2008年創下57天13小時34分6秒的記錄。

現年48歲的考威爾不僅創下新紀錄，還比汝瓦雍快了整整8天。這是他第5次挑戰汝瓦雍的紀錄。

考威爾獨自駕駛31公尺長的風帆雙體船，平均時速為24.1節（knots）。考威爾在繞行地球期間得時時保持警覺，以免於危險和變化多端的海況，因此他很少一次睡足30分鐘。

考威爾向巴黎人報（Le Parisien）表示，縱使生理上已經無法再走得更遠、內心也經歷過高低起伏，「但我知道我的下一步。」

相關影音請見：

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  • 考威爾駕駛的風帆雙體船，船身有31公尺長。（法新社）

    考威爾駕駛的風帆雙體船，船身有31公尺長。（法新社）

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