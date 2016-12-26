中國逾百「裸貸」女大生檔案外流 業者：錢甭還了！

中國女大生拍裸照借高利貸，卻傳出有百名女大生裸照遭外流，甚至還有聯絡資料及不雅影片。（圖擷取自中國網站）

2016-12-26 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前有借貸集團，架設網站吸引女大生手持身分證並裸體拍照貸款。只要還不出錢，就會將裸照散布，最近更傳出有人散播一個10G的裸照檔案，受害女大生高達167人。

據《新浪新聞》報導，中國互聯網上瘋傳一個名為「借貸寶」的10G檔案，其中有高達167位手持身分證的女性裸照，甚至還有露骨性愛影片及聯繫方式等資料。

借貸集團「借貸寶」主動向中國公安報案，先前傳出這是非法借貸集團的行為與他們無關，但後來證實其中有不少人與他們有借貸關係，於是宣布這百名裸照被外流的女大生不用還款了。

借貸寶表示，檔案中女性其中128名為借貸寶平台用戶，有交易的借貸寶用戶109名。除了視頻之外，文件中還包含女大學生的資料、身分證、手機號以及親友的聯繫方式等信息。

另外，借貸寶也聲明對於未滿23歲以下的民眾，借貸權限將全面停止，並增設舉報信箱，呼籲網友舉發散播檔案的人。