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NFL保全意淫啦啦隊 竟當6.8萬觀眾前自慰

2016-12-26  21:19

〔即時新聞／綜合報導〕一名國家美式足球聯盟（NFL）場上的保全，在聖地牙哥（San Diego）賽事上，一邊偷看左手邊正在跳舞的啦啦隊員，一邊將手伸進褲袋中自慰，全程遭看台上民眾錄影，事後投訴至保全公司，當地警方也啟動調查，該名在大庭廣眾下自慰的保全，恐將面臨牢獄之災。

綜合外媒報導，日前聖地牙哥一場美式足球比賽場上，一名年輕保全在啦啦隊隊伍旁邊，一邊看她們跳舞，手一邊伸進褲袋內自慰，完全不顧觀眾席上共有6萬8000名左右的來賓，據悉，該保全在下半場開始時原本還想再做一次，但遭看台上其中一位觀眾喝斥才停止。

雇用該名保全的菁英保全公司（Elite Security），接獲投訴後指出，他們開業21年來，聘請過成千上萬的保全，從未發生過這樣的事，對此個案影響到社會，並造成觀感不佳感到非常抱歉，也會協助警方處理調查該事件後續，目前已將其解雇。

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  • NFL賽事上一名保全偷瞄場上啦啦隊員，一邊手伸袋內當眾自慰，還不時左顧右盼怕被發現，但全程已遭民眾錄下。（圖擷自twitter）

    NFL賽事上一名保全偷瞄場上啦啦隊員，一邊手伸袋內當眾自慰，還不時左顧右盼怕被發現，但全程已遭民眾錄下。（圖擷自twitter）

  • 該名涉事保全左手邊的啦啦隊員們。（圖擷自twitter）

    該名涉事保全左手邊的啦啦隊員們。（圖擷自twitter）

  • 有網友對此事件發表「足球場上用手是違法的」諷刺圖。（圖擷自twitter）

    有網友對此事件發表「足球場上用手是違法的」諷刺圖。（圖擷自twitter）

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