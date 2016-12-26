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金正恩改12/25為祖母冥誕 北韓從此沒有耶誕節

2016-12-26  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩發起一項新改革，宣布從今年起，北韓境內不會再有「耶誕節」，並將12月25日這天訂為祖母「金正淑」（Kim Jong-suk）的生辰紀念日，所有在北韓的基督徒，都必須改為慶祝祖母的冥誕。

綜合外媒報導，金正恩的祖母金正淑出生在1919年12月24日平安夜當天，生前參與過抗日游擊隊，在北韓被尊奉為「國母」。金正恩將其稱作「革命的神聖母親」，並宣布北韓12月25日這天將成為祖母的生辰紀念日，而不再是耶誕節。

據悉，北韓先前甚至曾有過一位主教，但經過軍政府的打壓後，宗教活動遭到迫害，甚至把教徒關進監獄，受害人數可比當年二戰時的集中營。南韓政府在2014年欲在兩國交界設立巨型耶誕樹，金正恩得知後不惜揚言要發動戰爭，立樹活動才因此作罷。

雖耶誕節已被禁止，但目前平壤仍有少數高級商店及餐館仍保有耶誕裝飾品，不過若是有涉及到宗教符號或象徵物，一律都遭撤下。

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  • 北韓領導人金正恩，宣布從今年起，12月25日將為祖母誕辰紀念日，而非耶誕節，且一律禁止慶祝耶誕節的活動。（資料照，法新社）

    北韓領導人金正恩，宣布從今年起，12月25日將為祖母誕辰紀念日，而非耶誕節，且一律禁止慶祝耶誕節的活動。（資料照，法新社）

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相關關鍵字： 北韓 南韓 基督教 改革 耶誕節 誕辰紀念日 金正恩 金正淑
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