美麗的意外 英國媽媽一年狂生4個小孩

2016-12-26 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位30歲的媽媽貝琪（Becky Johns），剛生下女兒2個月後，又發現自己再度懷有身孕，而且這次一口氣來了3個，讓她不敢置信自己在短短1年內居然可以生下4個孩子。

據《每日郵報》報導，貝琪與同居人傑森（Jason Evans）育有一位9歲大的女兒凱拉（Kayla），旦隨後貝琪再度懷孕生下一名漂亮的小女兒，但才2個月過去，貝琪又再度懷有身孕，雖然原本預設只要再生一個就好，沒想到卻懷了3胞胎，讓兩人驚訝不已。

貝琪指出在臨盆前的自己幾乎完全無法移動，無法想像那個時後自己每天都背著6.75公斤的重量在身上，現在大女兒凱拉很高興能夠一次擁有3個小小的兄弟姊妹，雖然3胞胎們的到來讓家裡變得很擠，但一切都很值得。