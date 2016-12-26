| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中市南區公寓火警 11人嗆傷送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

美麗的意外 英國媽媽一年狂生4個小孩

2016-12-26  23:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位30歲的媽媽貝琪（Becky Johns），剛生下女兒2個月後，又發現自己再度懷有身孕，而且這次一口氣來了3個，讓她不敢置信自己在短短1年內居然可以生下4個孩子。

據《每日郵報》報導，貝琪與同居人傑森（Jason Evans）育有一位9歲大的女兒凱拉（Kayla），旦隨後貝琪再度懷孕生下一名漂亮的小女兒，但才2個月過去，貝琪又再度懷有身孕，雖然原本預設只要再生一個就好，沒想到卻懷了3胞胎，讓兩人驚訝不已。

貝琪指出在臨盆前的自己幾乎完全無法移動，無法想像那個時後自己每天都背著6.75公斤的重量在身上，現在大女兒凱拉很高興能夠一次擁有3個小小的兄弟姊妹，雖然3胞胎們的到來讓家裡變得很擠，但一切都很值得。

廣告
  • 英國一名媽媽11個月內誕下4個可愛的孩子，讓家中變得熱鬧許多。（圖擷自每日郵報）

    英國一名媽媽11個月內誕下4個可愛的孩子，讓家中變得熱鬧許多。（圖擷自每日郵報）

  • 雖然3胞胎的到來讓家中頓時擁擠許多，但一家人能平安健康的在一起就是一種福氣。（圖擷自每日郵報）

    雖然3胞胎的到來讓家中頓時擁擠許多，但一家人能平安健康的在一起就是一種福氣。（圖擷自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 11個月 3胞胎 大家庭 媽媽 懷孕 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：美麗的意外 英國媽媽一年狂生4個小孩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.