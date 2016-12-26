芝加哥平安夜不平安 48小內27人中彈釀7死
2016-12-26 19:05
〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥（Chicago）在48小時內於各地發生多起槍擊案，共27人中彈，造成7人不幸死亡。今年度已有超過700人在芝加哥因槍擊案身亡，破20年來最高紀錄。
綜合外媒報導，芝加哥從平安夜一直到耶誕節這48小時內，傳出27起槍擊案，目前已造成7人死亡，此次槍擊案罹難者年紀都在30歲以下，其中最年輕的一名死者，年僅18歲，在駕車途中頸部遭射擊多次，送院前已無生命跡象。而警方目前尚無法追緝到任何嫌疑人。
幫派鬥爭是芝加哥最常引起槍擊的主因，今年因槍擊案的死亡人數為745人，比起去年476人，成長了56%，創20年以來最高紀錄，治安嚴重亮紅燈。
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