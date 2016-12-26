澳洲2男假扮工作人員 免費聽酷玩樂團演唱會
2016-12-26 21:51
大衛和肖恩透過變裝，成功免費進入動物園。（擷取自boredpanda）
〔即時新聞／綜合報導〕兩名來自澳洲的男子大衛（David Allegretti）和肖恩（Sean），日前做了一項社會實驗，想知道如果將自己裝扮成工作人員，能免費進行哪些活動，沒想到結果令人感到相當意外。
綜合外媒報導，這兩名男子先是穿上了反光背心，偽裝成工作人員，接著嘗試進入電影院及動物園，沒想到這兩個地方，他們都獲得了免費入場的權限，接著兩人又挑戰了一票難求的酷玩樂團（Coldplay）演唱會，而這次他們還是一樣沒有支付任何一毛錢，就順利的闖入現場。
大衛表示，穿著制服會給人一種信任感，大多數的人看到工作人員，就會自然的去聽從他們的話，接受他們的安排。事後兩人也將實驗過程，分享到網路上，而這項實驗除了有趣外，也同時揭露了人們忽視的潛在危險。
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