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不鳥國會議員問話 崔順實拒絕離開牢房

法新社報導，崔順實今日拒絕離開牢房，接受國會議員問話。圖為19日崔順實出庭首爾中央地方法院。（法新社）

2016-12-26  18:09

〔編譯周柏憲／綜合報導〕身處南韓總統朴槿惠彈劾危機核心的崔順實，今（26）日拒絕離開牢房、接受國會議員在拘留中心召開的特別公聽會問話。

法新社報導，貪污醜聞讓朴槿惠在本月遭到彈劾，朴的長年友人崔順實卻屢屢漠視調查貪污醜聞的特別委員會。目前處於接受審理勒索與濫權階段的崔順實，多次不理傳喚、不出席國民議會的聽證會，讓國會議員們不得不前往拘留所。

崔順實目前被收押在首爾郊區的拘留所，國會議員在此舉辦電視公聽會，但崔拒絕走出牢房，讓國會議員們碰了一鼻子灰。就連其他兩名在其他地方被收押的前總統一級幕僚，皆拒絕現身接受質詢。

聽證會主席金升泰（Kim Sung-Tae）說，「證人漠視出席義務，無視人民的當局和國會，非常遺憾。」報導指出，未有法律依據可強制證人出席國會公聽會，但是他們可能因為不出席面臨最高5年的監禁。

朴槿惠涉嫌與崔順實聯手，向大財團要「捐款」給崔掌控的基金會，崔順實在週日（25）接受了特別檢察官調查。另外，崔否認藏富海外的指控。

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