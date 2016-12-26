班機墜毀黑海92死 俄：基本上排除「恐攻」

2016-12-26 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一架班機「圖-154」（Tu-154）25日在飛往敘利亞途中不幸墜毀於黑海，機上92人全數罹難。俄羅斯當局認為，空難原因可能是機械故障或駕駛失誤，基本排除恐攻可能性。

《美聯社》報導，針對25日空難，俄羅斯交通部長索柯洛夫（Maxim Sokolov）26日表示，恐攻不是主要臆測原因，當局正在朝技術故障或飛行員失誤的方向進行研究。索柯洛夫也表示，政府認為沒必要在境內機場提高安全措施。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也宣布26日為全國哀悼日。國防部表示，已派出32艘船、3000多名救援人員，包括超過100名潛水員，前往黑海搜索。到週一上午，已尋獲11具遺體，被運往莫斯科進行身分鑒定。