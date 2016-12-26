潘基文超車 成南韓最受支持的總統人選

即將卸任的聯合國秘書長潘基文，是目前南韓民調支持率最高的潛在總統候選人。（法新社）

2016-12-26 17:03

〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓民調機構Realmeter今日（26）公佈下屆總統選舉潛在候選人支援率，最大在野黨共同民主黨的前黨魁文在寅連續8週民調拿下第一後，如今被即將卸任的聯合國秘書長潘基文超車，落居第二。有韓版川普之稱的城南市長李在明位居第三。

韓聯社報導，Realmeter在19-23日調查2528名成年人，結果顯示，位居第一的潘基文支援率為23.3%，比上周增2.8個百分點；文在寅支援率為23.1%，雖然僅輸潘基文0.2%，卻也較上週下降0.6%。

李在明的支援率下降至12.3%，較上週下滑2.6%，民調連跌兩週的他仍穩居第3，贏過國民之黨前黨魁安哲秀的8.2%。

根據韓聯社英文版，文在寅對此民調表示，「我已經準備好打選戰，我準備得比誰都好。」報導分析，潘基文雖然從沒正式表態參選總統，但即將卸任聯合國秘書長一職的他，開始發出強烈的參選意願。